Tennis

Alexander Zverev feiert ersten Sieg nach Australian Open - Auftakterfolg bei ATP Montpellier 2022

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Montpellier sein erstes Match nach den Australian Open gewonnen. Die deutsche Nummer eins bezwang am Donnerstag den Amerikaner Mackenzie McDonald in zwei Sätzen (6:2, 7:5). Im Vorfeld des Turniers sprach Zverev über sein frühes Aus bei den Australian Open und machte die hohe Erwartungshaltung dafür verantwortlich.

00:01:21, vor einer Stunde