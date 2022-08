Nach seinem erfolglosen Kanada-Debüt steht Alcaraz in dieser Saison nun bei 15:3-Siegen bei Masters-Turnieren. Paul stellte dank seines Sieges über den 19-jährigen Tennis-Stern auf 6:4-Siege. Der US-Amerikaner peilt nun sein erstes Masters-Achtelfinale in diesem Kalenderjahr an.

Des Weiteren setzte sich Jannik Sinner gegen den Franzosen Adrian Mannarino durch (2:6, 6:4, 6:2). Der Nummer 12 der Welt gelang dabei eine Aufholjagd, nachdem sich Mannarino noch den ersten Satz sichern konnte.

Casper Ruud und Hubert Hurkacz erledigten ihre Aufgaben ohne größere Probleme. Ruud reichten gegen Alex Molcan zwei Sätze (7:6, 6:3), Hurkacz setzte sich gegen Emil Ruusuvuori durch (6:3, 6:7, 6:2).

Gauff zaubert - Swiatek ohne Mühe

Gauff meldete mit einem eindrucksvollen Kraftakt ihre Ansprüche auf den Titel in Kanada an. Die US-Amerikanerin, die im Finale der French Open Iga Swiatek unterlag, kegelte den frischgebackenen Wimbledon-Champion Rybakina aus dem Turnier (6:4, 6:7, 7:6).

Swiatek hatte indes gegen Ajla Tomljanovic keine Mühe und gab gegen die Australierin nur drei Spiele ab (6:1, 6:2). Simona Halep stieß ebenso dank zweier erfolgreicher Sätze gegen Zhang Shuai ins Achtelfinale vor (6:4, 6:2).

