Tennis

ATP München: Jan-Lennard Struff gewinnt Dreisatz-Fight gegen Filip Krajinovic im Viertelfinale

Jan-Lennard Struff hat in seinem Viertelfinale in München gegen Filip Krajinovic einen Satzrückstand aufgeholt und am Ende im Tiebreak den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Die Highlights des Duells im Video!

00:05:21, vor 28 Minuten