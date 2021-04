Tennis

ATP München: Philipp Kohlschreiber scheitert an Dominik Koepfer - Highlights

Rekordsieger Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in München in der ersten Runde gescheitert. Der 37-Jährige, der eine Wildcard erhalten hatte und bereits drei Mal den Titel holte, verlor das deutsche Duell gegen Dominik Koepfer nach zähem Ringen in 2:24 Stunden mit 6:4, 4:6, 3:6.

