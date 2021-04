Tennis

ATP München: Jan-Lennard Struff schlägt Andrej Martin - Highlights

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in München das Achtelfinale erreicht. Der an Nummer sieben gesetzte Warsteiner gewann in 77 Minuten mit 6:4, 6:3 gegen Andrej Martin aus der Slowakei.

00:02:09, vor einer Stunde