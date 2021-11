Daniil Medvedev hat das Kunststück, Novak Djokovic zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in einem großen Finale zu schlagen, knapp verpasst. Bei der 6:4, 3:6, 3:6-Niederlage im Finale von Paris war der Russe zunächst auf einem guten Weg, ehe Djokovic seine ganze Klasse an den Tag legte und das Masters-Turnier doch noch für sich entschied.

Damit einher gingen auch eine Reihe weiterer Rekorde, von denen der Serbe in den letzten Jahren schon so viele aufgestellt hatte: Nun ist er wieder der alleinige Rekordhalter bei Masters-Titeln (37) und wird das Jahr zum siebten Mal in seiner Karriere als Nummer eins der Welt beenden - weitere Pluspunkte für den 34-Jährigen in der GOAT-Frage