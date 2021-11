Gegen Hurkacz nutzte er nach einer Leistungssteigerung ab dem zweiten Satz nach 2:20 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg. Der Verlierer kann sich damit trösten, dass er sich mit seiner Halbfinalteilnahme für die ATP Finals in Turin qualifiziert hat

Im Finale bekommt es Djokovic entweder mit US-Open-Sieger Daniil Medvedev aus Russland oder dem deutschen Olympiasieger Alexander Zverev zu tun.

Am Donnerstag war Dominik Koepfer nach zwei Überraschungssiegen gegen den Weltranglistenzehnten Hurkacz ausgeschieden und hatte damit die Chance auf das zweite Masters-Viertelfinale seiner Karriere verspielt.

Der dritte deutsche Starter, Jan-Lennard Struff, war bereits in seinem Auftaktmatch in Runde eins am US-Amerikaner Tommy Paul gescheitert.

