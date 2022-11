Tennis

ATP Paris: Holger Rune schlägt Félix Auger-Aliassime und zieht in erstes Masters-Finale seiner Karriere ein

Holger Rune ist zum ersten Mal in seiner Karriere in das Finale eines ATP-Masters eingezogen. In Paris setzte sich der Däne gegen Félix Auger-Aliassime durch (6:4, 6:2). Die besten Szenen gibt es hier im Video.

00:01:34, vor einer Stunde