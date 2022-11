Tennis

Masters Paris - Starker Stefanos Tsitsipas zieht gegen Tommy Paul mühelos ins Halbfinale ein

Stefanos Tsitsipas erreicht zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale von Paris. Der Grieche bezwingt den US-Amerikaner Tommy Paul 6:2, 6:4 und steht zum fünften Mal in diesem Jahr bei einem Masters in der Runde der letzten vier.

00:01:02, vor 44 Minuten