Masters Paris-Bercy: Andy Murray scheitert an Lokalmatador Giles Simon - Franzose begeistert Heimpublikum

Andy Murray scheitert in der ersten Runde des ATP-Masters in Paris an Lokalmatador Giles Simon. Der Brite verliert in drei Sätzen 6:4, 5:7, 3:6. Die besten Szenen im Video.

00:01:14, vor 8 Minuten