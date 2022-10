Tennis

Masters Paris: Jannik Sinner verliert gegen aufstrebenden Schweizer Marc-Andrea Hüsler

Jannik Sinner verliert beim Masters in Paris bereits in der 1. Runde gegen Marc-Andrea Hüsler 2:6, 3:6. Schon im Vorjahr war er an der Auftakthürde gescheitert.

00:01:15, vor 10 Minuten