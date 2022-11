Tennis

Masters Paris - Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal erklärt: "Ich kämpfe nicht um die Nummer eins"

209 Wochen stand Rafael Nadal in seiner Karriere an der Spitze der Weltrangliste. Doch danach strebt der 36 Jahre alte Spanier nicht mehr, wie er auf der Pressekonferenz am Rande des Masters in Paris erklärt. "Ich kämpfe nicht mehr, um die Nummer eins zu sein", sagt der Rekord-Grand-Slam-Champion.

00:02:13, vor einer Stunde