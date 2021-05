Publiziert 14/05/2021 Am 01:01 GMT

Thiem tat sich gegen Sonego von Beginn an schwer. Gerade bei seinen eigenen Aufschlagspielen hatte der US-Open-Champion immer wieder Breakbälle gegen sich. In seinem dritten Aufschlagspiel wehrte er noch drei ab, seinen nächsten Service konnte Thiem allerdings nicht halten. Sonego brachte den Satz durch.

Im zweiten Satz gelang es keinem Spieler, sich einen Vorteil zu erspielen. So musste der Tiebreak entscheiden. Dort ging Thiem schnell mit 4:1 in Führung, Sonego glich aber zum 4:4 aus. Doch der Österreicher behielt die Nerven und schaffte den Satzausgleich.

Während beide Spieler anschließend in den Katakomben verschwanden, wurde die Partie für rund 30 Minuten unterbrochen. Grund dafür war die nächtliche Ausgangssperre in Rom – die Zuschauer mussten daher das Stadion verlassen und nach Hause gehen.

ATP Rom: Thiem vergibt Matchball

Ohne Zuschauer erwischte Thiem einen schlechten Start in den finalen Satz und kassierte sofort das Break. Sonego verlor allerdings in der Folge den Faden, Thiem landete zwei Breaks in Folge und stellte von 0:2 auf 4:2.

Beim Stand von 3:5 musste Sonego bei eigenem Service dann einen Matchball abwehren und tat dies mit einem starken Volley. Nach dem Spielgewinn holte sich der 25-jährige Turiner tatsächlich durch einen exakt getimten Lob das Break zurück. Auch dieser Satz sollte anschließend erst im Tiebreak entschieden werden.

Dort verwandelte Sonego schließlich mit einem Ass seinen ersten Matchball und machte seinen ersten Sieg über Thiem perfekt. Im Viertelfinale bekommt es der Italiener nun mit dem Russen Andrey Rublev zu tun.

