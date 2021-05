Publiziert 16/05/2021 Am 09:41 GMT | Update 16/05/2021 Am 09:51 GMT

Im Endspiel von Rom kommt es zu einem echten Tennis-Klassiker: Der 18-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic trifft auf den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal.

Die aktuelle Nummer eins der Welt gegen die Nummer drei - mehr geht eigentlich nicht.

Djokovic und Nadal spielten insgesamt bisher 56 Mal gegeneinander. Der Serbe führt knapp mit 29:27 Siegen. Die Bilanz auf Sand sieht dagegen anders aus. Der Serbe und der Spanier duellierten sich 25 Mal auf dem roten Boden, 18 Mal hieß der Sieger Nadal.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen gab es vor sieben Monaten im Finale der French Open. Nadal siegte 6:0, 6:2, 7:5 und feierte damit seinen 13. Titel in Roland Garros.

Das Traumfinale ab 17:00 Uhr hier im Liveticker:

Novak Djokovic tat sich da in dieser Woche schon ein bisschen schwerer. Er musste im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas und im Halbfinale gegen Lorenzo Sonego jeweils einen Satz abgeben. Hinzu kommt der Nachteil, dass er am Samstagmittag zunächst sein Viertelfinale zu Ende spielen musste, nachdem die Partie gegen Tsitsipas am Freitag aufgrund anhaltenden Regens abgebrochen wurde.

Nur wenige Stunden nachdem er den Griechen 4:6, 7:5, 7:5 bezwungen hatte, musste er am Abend gegen Lorenzo Sonego ran. In der Vorschlussrunde löste er mit einem 6:3, 6:7 (5:7), 6:2-Erfolg nach 2:44 Stunden das Final-Ticket.

Rekordsieger Nadal könnte am Sonntag seinen zehnten Titel in Rom gewinnen und damit noch einmal seine Favoritenstellung auf Sand untermauern. Im bisherigen Turnierverlauf gab der Spanier bisher nur einen Satz ab.

Hallo und herzlich willkommen zum Finale des ATP Masters von Rom. Novak Djokovic fordert heute Sandplatz-König Rafael Nadal auf dessen Lieblingsbelag. Die Nummer eins der Welt gegen die Nummer drei - besser geht es ja eigentlich gar nicht. Um 17:00 Uhr geht's in der italienischen Hauptstadt los. Sebastian Würz wird Euch hier im Liveticker durch das Traumfinale begleiten.

