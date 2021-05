Im Traumfinale gegen seinen ewigen Rivalen Novak Djokovic setzte sich der spanische Tennis-Superstar nach 2:49 Stunden durch und verkürzte in der bereits 57. Auflage des Tennis-Klassikers auf 28:29 Siege.

Mit seinem 36. Masters-Titel stellte Nadal zwei Wochen vor den French Open zudem die Bestmarke des Serben ein.

Titelverteidiger Djokovic verpasste seinen sechsten Triumph in der Ewigen Stadt, er verlor zum sechsten Mal ein Endspiel.

Es war bereits das sechste Finalduell der beiden in Rom (4:2 Nadal).

Nach seiner kräftezehrenden Doppelschicht am Samstag mit dem fortgesetzten Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas und dem Halbfinale gegen Lokalmatador Lorenzo Sonego nahm Djokovic seinem Kontrahenten gleich das erste Aufschlagspiel ab.

Dann lieferten sich die beiden Ausnahmekönner ein mitreißendes Duell.

In der Runde der letzten Acht hatte der Grand-Slam-Rekordchampion auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (6:3, 6:4) ausgeschaltet und sich so für die Viertelfinal-Niederlage der Vorwoche beim Masters in Madrid revanchiert.