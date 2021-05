Lange Zeit sah es so aus, als würde Shapovalov Nadal in Rom niederringen. Denn nach verlorenem ersten Satz lag der Spanier auch im zweiten Durchgang schnell 0:3 hinten, kämpfte sich aber zurück und gewann diesen noch (6:3).

Im entscheidenden dritten Satz musste der Sandplatz-König beim Stand von 5:6 bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle abwehren, ehe er sich doch in den Tiebreak rettete und schließlich nach 3 Stunden und 28 Minuten seinen ersten Matchball verwandelte.

Nadal trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und Kei Nishikori aus Japan.

Falls der Spanier auf Zverev trifft, wäre dies eine Neuauflage von vergangener Woche. Dort standen sich die beiden Profis im Viertelfinale beim Masters in Madrid gegenüber. In der spanischen Hauptstadt setzte sich der Hamburger in zwei Sätzen ( 6:4, 6:4 ) gegen die Nummer zwei der Welt durch und gewann letztendlich auch das Turnier