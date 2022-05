Alexander Zverev bezeichnete die ATP-Terminplanung als "absolute Schande", nachdem er im Finale der Madrid Open von Carlos Alcaraz geschlagen wurde . Der Titelverteidiger verlor ein einseitiges Match mit 3:6 und 1:6 in nur 62 Minuten gegen den 19-jährigen Spanier.

Der Deutsche lobte seinen Gegner nach dem Wettkampf als den "besten Spieler der Welt", äußerte aber auch seine Unzufriedenheit darüber, dass seine Spiele zweimal spät in der Nacht beendet wurde. Zverevs Halbfinalsieg gegen Stefanos Tsitsipas am Samstag begann erst kurz vor Mitternacht, während sein Viertelfinalsieg gegen Felix Auger-Aliassime bis tief in die Nacht andauerte.