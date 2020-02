Buzz

Auch wenn Benoit Paire mit dieser Monster-Vorhand sich natürlich den Punkt holte, zum Sieg reichte es am Ende nicht. Die aktuelle Nummer 19 der Welt unterlag Aljaz Bedene mit 2:6 und 4:6. Es war Paires dritte Niederlage in Serie. Doch an das Erstrunden-Aus in Rotterdam wird sich später kaum einer mehr erinnern. An diesen Schlag hingegen schon:

