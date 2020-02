Von 2016 bis 2018 hatte der 38-Jährige größtenteils auf die Sandplatzsaison verzichtet.

Auch in Roland-Garros nahm Federer im vergangenen Jahr erstmals seit 2015 wieder teil und erreichte dort das Halbfinale. Zunächst tritt der Rekord-Grand-Slam-Champion allerdings in Dubai an. Dort geht es für Federer in etwas weniger als zwei Wochen (24. bis 29. Februar) um die Verteidigung seines Titels aus dem Vorjahr.

Danach fliegt der Schweizer dann in die USA, um sich auf die beiden Masters in Indian Wells (12. bis 22. März) und Miami (25. März bis 5. April) vorzubereiten. Nach den Sandplatzturnieren eröffnet Federer schließlich Mitte Juni in Halle die Rasensaison (15. bis 21. Juni), ehe er in Wimbledon um seinen neunten Titel kämpfen will (29. Juni bis 12. Juli).

Bereits im vergangenen Oktober erklärte der 38-Jährige zudem, dass er auch zu den olympischen Spielen in Tokyo (24. Juli bis 9. August) teilnehmen möchte. Kurz darauf steht schon das Cincinnati Masters (16. bis 23. August) an. Danach geht es für Federer zum letzten Grand Slam des Jahres, den US Open (31. August bis 13. September).

Mit dem Laver Cup in Boston (25. bis 27. September), dem Shanghai Masters (11. bis 18. Oktober) und seinem Heimat-Turnier in Basel (26. Oktober bis 1. November) geht es für den Schweizer dann in den Endspurt. Die ATP Finals in London (15 bis 22. November) beenden schließlich die Saison von Federer.

