Daniil Medvedev ist für spektakuläres und auch ungewöhnliches Tennis bekannt. Das hat der zweifache Grand-Slam-Finalist schon häufig unter Beweis gestellt. Gegen Dusan Lajovic zeigte der Russe dann aber einen Schlag, den man sogar von ihm so noch nicht gesehen hat.

Zuletzt war Medvedev der formstärkste Spieler auf der gesamten Tour. Erst im Finale der Australian Open wurde sein Lauf von 20 Siegen in Serie von Novak Djokovic gestoppt.

Mit dem Finaleinzug in Rotterdam hätte er sogar eine magische Marke knacken können. Dann nämlich wäre er am Ende der Woche auf Weltranglistenplatz zwei geklettert. Seit dem 25. Juli 2005 (!) hatte kein Spieler, der nicht zu Big Four um Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray gehört, diese Position mehr inne.