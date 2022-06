Medvedev, ab Montag neuer Spitzenreiter im ATP-Ranking, wartet weiter auf seinen ersten Turniersieg in dieser Saison. In der kommenden Woche ist er in Halle/Westfalen am Start, danach bekommt er durch den Ausschluss russischer und belarussischer Profis in Wimbledon (ab 27. Juni) eine unfreiwillige Pause.

Bei den Frauen setzte sich in 's-Hertogenbosch Medwedews Landsfrau Jekaterina Alexandrowa im Finale gegen Aryna Sabalenka (Belarus) 7:5, 6:0 durch. Beide Spielerinnen dürfen in Wimbledon nicht antreten.

(SID)

