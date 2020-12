Querrey war beim ATP-Turnier in Russland bei Ankunft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach hätte der US-Amerikaner eigentlich mit seiner Familie, Frau Abby und seinem neun Monate alten Sohn Ford, in Quarantäne gehen müssen.

Doch den Turnier-Organisatoren wollte er seinerzeit keinen Zutritt zu seinem Hotelzimmer gewähren und floh am 13. Oktober 2020 offenbar aus Angst vor einer Verlegung in ein russisches Krankenhaus in einem Privatjet aus dem Land.