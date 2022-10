Tennis

Spektakuläre Aktion von Holger Rune: Erst Schläger weg, dann Punktgewinn gegen Alex De Minaur in Stockholm

Spektakuläre Aktion von Holger Rune: Erst verliert er seinen Schläger, doch dann gelingt ihm aber noch der Punktgewinn gegen Alex De Minaur in Stockholm. Am setzt sich der Däne in drei Sätzen durch.

00:00:30, vor 2 Stunden