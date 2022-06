Im Halbfinale hatte er sich gegen den Kölner Oscar Otte (7:6, 7:6) durchgesetzt. Für Berrettini (26) war es das Comeback-Turnier, wegen einer Handverletzung hatte er die Sandplatzsaison ausgelassen. "Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Es fühlt sich toll an", sagte Berrettini über seinen Erfolg und dachte auch an seinen Gegner: "Glückwunsch an Andy, tolles Turnier."

Murray, der zwischenzeitlich behandelt werden musste, verpasste die Krönung einer starken Woche am Weissenhof, in der er den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas und in einem skandalösen Halbfinale Nick Kyrgios (7:6, 6:2) bezwungen hatte.

Der Australier hatte am Samstag die Beherrschung verloren und eine Punkt- sowie Spielstrafe erhalten. Völlig lustlos beendete Kyrgios die Partie und schrieb später bei Instagram von rassistischen Beleidigungen durch die Zuschauer.

Er wisse, dass sein Verhalten "nicht immer optimal" sei, "aber Kommentare wie 'du kleines schwarzes Schaf' und 'halt die Klappe und spiel' sind nicht akzeptabel". Die Organisatoren wollten die Vorfälle untersuchen.

