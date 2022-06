Ab 2025 wäre eine Neueinstufung möglich. Dafür müsse jedoch noch einiges nachgerüstet werden. "Wir müssten die Kapazität des Centre Courts vergrößern, wir müssten das Preisgeld erhöhen", erklärte Weindorfer. Das Turnier in Stuttgart gehört aktuell noch der niedrigen 250er-Kategorie an und wird seit 1979 ausgetragen.

Die aktuelle Auflage läuft noch bis Sonntag. In Oscar Otte steht auch ein deutscher Spieler im Halbfinale des Turniers. In diesem spielt der Kölner am Samstag gegen den an zwei gesetzten Italiener Matteo Berrettini um den Einzug ins Finale.

