"Dass ich es bei meinem ersten Match so geschafft habe, die Konzentration zu halten, ist geil. Ich bin total happy, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Struff bei "ServusTV".

Auch Oscar Otte steht im Achtelfinale. Der Kölner setzte sich im deutschen Duell mit Daniel Altmaier (Kempen) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) durch. In der nächsten Runde bekommt es Otte mit dem an Position vier gesetzten Kanadier Denis Shapovalov zu tun.

Struff hatte sich Ende März in Miami einen Zeh gebrochen. Er verpasste die gesamte Sandplatzsaison, darunter auch den Höhepunkt bei den French Open, der am Sonntag mit dem denkwürdigen 14. Titel von Rafael Nadal zuende ging. Bis zum Start in Wimbledon (ab 27. Juni) geht es für Struff darum, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln.

Die Männer spielen in dieser Woche in Stuttgart, die Frauen in Nottingham. Zudem findet in 's-Hertogenbosch ein kombiniertes ATP/WTA-Turnier statt. Die prominentesten Spieler haben für den Stuttgarter Weissenhof gemeldet. Unter anderem sind der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray (Großbritannien) am Start.

