"Ich bin bereit." Nick Kyrgios schaut in Erwartung der Fragen der Journalisten vom Handy auf. Es läuft ziemlich gut für den Mann aus Down Under so fern der Heimat.

Noch am Tag zuvor im Doppel musste Kyrgios auf dem Stuttgarter Grün in Sandplatzschuhen aufgeschlagen. "In der Nacht kam dann der ganze Rest an, heute ist mein erster Tag in Rasenschuhen", berichtete der 27-Jährige.

Die neuen Treter kann der aufgrund seiner extrovertierten Auftritte umstrittene Tennisprofi gut gebrauchen, nachdem er mit Siegen im Doppel und Einzel einen perfekten Start in den Wettbewerb hingelegt hat.

Überraschend kam das höchstens für Beobachter, der Australian-Open-Champion im Doppel selbst war sich seiner Sache sicher, wie er auf der Pressekonferenz betonte:

Es war Ihr erstes Match seit gut zwei Monaten, und dann gleich auf Rasen. Wie schwer ist die Anpassung?

Nick Kyrgios: Ganz ehrlich, in diesem Sport ändert sich nichts. Ich weiß immer noch, was zu tun ist, um eine Partie zu gewinnen. Es braucht einen guten Aufschlag und spielerischen Instinkt. Ich habe mich ein wenig vorbereitet, wobei ein Match immer etwas ganz anderes ist. Aber: Ich habe noch nie Matches gebraucht, um rauszugehen und bereit zu sein.

Ihr Gepäck kam verspätet an. Haben sie inzwischen alles, was Sie brauchen?

Kyrgios: Die Vorbereitung war sicher nicht ideal. Mein Tennisgepäck kam zunächst nicht an. Ich musste gestern im Doppel noch in meinen Sandplatzschuhen spielen. In der Nacht wurde der Rest geliefert und deshalb war heute mein erster Tag in Rasenschuhen. Aber ich fühle mich gut. Der Sieg war wichtig, weil ich in diesem Jahr nicht so viele Turniere spiele und mein Ranking so halten möchte, dass ich mir aussuchen kann, wo ich antrete.

Im Doppel schlagen Sie an der Seite von Alexander Bublik auf. Läuft es gut?

Kyrgios: Wenn ich Alex sehe, dann sehe ich ein bisschen was von mir selbst. Die Art, wie er spielt, sich verhält, läuft - ich finde mich darin wieder. Er ist sehr talentiert und er weiß es. Nur ist es wirklich gefährlich, wenn Spieler wissen, dass sie großes Talent haben. Für mich ist das ein Riesenspaß. Ich wollte immer schon einmal wissen, wie es ist, mit jemandem wie mir zu spielen. Außerdem ist er ein schlechter Zuhörer. Er hört nicht darauf, was ich sage. Das macht einfach Spaß.

Wie erleben Sie die Atmosphäre und die Bedingungen in Stuttgart?

Kyrgios: Es ist großartig, Stuttgart ist eines meiner Lieblingsevents auf Rasen, die Zuschauer sind toll. Ich verbinde gute Erinnerungen mit dieser Veranstaltung. Jedes Mal, wenn ich hier verloren habe, hat der Sieger dieser Partie später das Turnier gewonnen. Hoffentlich verliere ich dieses Jahr nicht, aber wenn doch, dann wird mein Gegner Turniersieger.

Verfolgen Sie in der Rasensaison ein spezielles Ziel?

Kyrgios: Ich bin nicht der große Zielesetzer. Mir ist es wichtig, jeden Tag positiv anzugehen, Spaß zu haben. Ich will mit einer guten Mentalität auf den Platz, um es genießen zu können. Ob es um die kommende Woche geht oder um Wimbledon, Ziele habe ich keine.

