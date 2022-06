Damit zog der Weltranglisten-61. zum dritten Mal in diesem Jahr in ein Viertelfinale auf der ATP-Tour an. Zuletzt hatte Otte in München sogar die Runde der letzten Vier erreicht und dort gegen den späteren French-Open-Halbfinalisten Holger Rune (Norwegen) verloren.

"Ich war im ersten Satz doch ein bisschen aufgeregt, habe mich dann aber gefangen und mich auf meine Stärken konzentriert", sagte der 28-Jährige bei "ServusTV": "Gegen Bonzi wird es wieder ein schwieriges Spiel."

Ausgeschieden ist hingegen Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner unterlag in der Fortsetzung des am Mittwoch unterbrochenen Matches dem an Nummer sechs gesetzten Italiener Lorenzo Sonego 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).

Struff hatte sich Ende März in Miami einen Zeh gebrochen. Er verpasste die gesamte Sandplatzsaison, darunter auch den Höhepunkt bei den French Open.

(SID)

