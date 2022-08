Mit ein wenig Hilfe des Publikums startete Nick Kyrgios am Dienstag mit einem Sieg in die Citi Open-Kampagne, als er Marcos Giron in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2 bezwang.

Beim ATP-500-Event in Washington unterhielt sich der 27-Jährige beim Matchball kurz mit einer Zuschauerin in der ersten Reihe und fragte dabei, wie er aufschlagen sollte.

Die Einlage gelang nicht ganz - der erste Aufschlag landete im Netz. Mit einem kurzen "Sorry" entschuldigte sich Kyrgios bei seiner Beraterin. Auf der Tribüne gab es einige Lacher für die Show.

Der Wimbledon-Finalist hält die Aktion für ein nettes Erlebnis: "2019 habe ich genau das beim Matchball gemacht, einfach jemanden aus der Menge gefragt. Ich denke, es ist eine coole Erfahrung für jemanden, der Geld bezahlt hat, um dich spielen zu sehen und möglicherweise mit dieser Erinnerung nach Hause geht", sagte Kyrgios in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel.

Bei seinem Sieg bei eben jenem Turnier im Jahr 2019 fragte Kyrgios die Fans beim Matchball häufig, wohin er aufschlagen solle, und diese unterhaltsame Strategie erwies sich als erfolgreich.

"Ob es ein junges Kind ist oder eine ältere Dame wie heute, ich denke, das ist etwas, das ziemlich cool ist. Ich wünschte, ich hätte diese Erfahrung gemacht, als ich mir Tennismatches angesehen habe", so der Australier.

