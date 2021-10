Tennis

ATP Wien: Alexander Zverev schlägt Alex de Minaur im Achtelfinale - 300. Sieg auf ATP-Tour

Mit einiger Mühe zieht Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Wien gegen den Australier Alex de Minaur ins Viertelfinale ein. In der Runde der letzten 16 bezwingt der Hamburger die Nummer 32 der Welt nach 1:42 Stunden 6:2, 3:6 und 6:2. Für Zverev ist der Triumph in der Stadthalle sein 300. Sieg auf der ATP-Tour. Im Viertelfinale wartet auf den Olympiasieger nun der Kanadier Félix Auger-Aliassime.

00:01:00, vor 25 Minuten