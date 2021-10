Tennis

ATP Wien: Alexander Zverev schlägt Frances Tiafoe und gewinnt in Wien - Die Highlights

Alexander Zverev hat in Wien seinen 18. Profi-Titel gewonnen und seinem erfolgreichen Tennisjahr das nächste Highlight hinzugefügt. Der 24 Jahre alte Hamburger bezwang am Sonntag im Endspiel des ATP-Turniers in der Wiener Stadthalle den US-amerikanischen Qualifikanten Frances Tiafoe 7:5, 6:4 und zog so mit Michael Stich gleich, der in seiner Karriere 18 Titel gewinnen konnte.

00:00:59, vor einer Stunde