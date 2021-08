Max Mirnyi gewann als bislang letzter Vertreter seines Landes 2003 in Rotterdam.

Durch seinen Sieg schnuppert Ivashka zum ersten Mal an den Top 50 der Weltrangliste.

Im Ranking am Montag wird er sich auf Rang 53 wiederfinden und damit so hoch wie nie zuvor.

Auch für Ymer lohnte sich das Turnier. Der Schwede machte im Ranking 18 Plätze gut und wird sich kommende Woche auf Platz 72 wiederfinden.

Ivashka schaltet Top-Gegner aus

Ivashka hatte schon das Halbfinale gegen den Finnen Emil Ruusuvuori klar dominiert (6:2, 6:1) und auf seinem Weg zum Turniersieg den Ex-Grand-Slam-Sieger Marin Cilic (2. Runde), den Deutschen Jan-Lennard Struff (Achtelfinale) und Ex-Top-10-Spieler Pablo Carreño Busta (Viertelfinale) ausgeschaltet.

Bei den am Montag startenden US Open (live bei Eurosport) trifft Ivashka, der bei den BMW Open in München Ende April auch Alexander Zverev schlagen konnte, in der ersten Runde auf Tennys Sandgren (USA).

