Der 27-jährige Koepfer (Nr. 16) hatte die Runde der letzten 16 durch einen schwer erkämpften Sieg über den Italiener Marco Cecchinato (5:7, 6:4, 6:4) erreicht.

Dem an Position neun gesetzten Struff (31) war ein glatter Erfolg über Cecchinatos Landsmann Gianluca Mager gelungen (6:2, 6:2).

Die US Open (LIVE im TV, Livesteam und Ticker bei Eurosport) in New York beginnen am Montag.

(SID)

