Für Gojowczyk war es eine durchwachsene Generalprobe für die US Open in New York (ab 29. August).

Bei den Turnieren in Atlanta und Washington war der frühere Davis-Cup-Spieler zuletzt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.

Ad

ATP Winston-Salem Matchbälle abgewehrt - die besten Szenen zum Thiem-Krimi VOR 10 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Korpatsch und Schunk dürfen weiter vom Hauptfeld träumen

(SID)

Matchbälle abgewehrt - die besten Szenen zum Thiem-Krimi

ATP Winston-Salem Matchbälle abgewehrt: Thiem beißt sich durch VOR 13 STUNDEN