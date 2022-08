Für Gojowczyk (33) ist es die Generalprobe für die US Open in New York (ab 29. August), bei den Turnieren in Atlanta und Washington war der frühere Davis-Cup-Spieler zuletzt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.

