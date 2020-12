In den kommenden Tagen soll der Turnierkalender für das erste Quartal im Tennisjahr 2021 veröffentlicht werden. Dann ist auch klar, in welcher Form die Australian Open ausgetragen werden. Derzeit deutet einem Bericht von "Gulf News" vieles darauf hin, dass die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison in Dubai ausgetragen werden soll.

32 Spieler werden sich an den vier Turniertagen auf den zehn Courts in Dubai ihr Ticket für die Australian Open, die knapp einen Monat später starten, verdienen. Ein Vorteil an der Austragung in Dubai sei, dass auch viele Topstars ihre Vorbereitung dort absolvieren. Diese können dann gemeinsam mit den Qualifikanten mit Charter-Flugzeugen nach Australien eingeflogen werden.

In Australien selbst sollen sich alle Spieler in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, in der aber gespielt werden darf und in der in der zweiten Woche das Turnier starten soll.

