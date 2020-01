Zum ersten Mal in seiner Karriere steht Alexander Zverev im Viertelfinale der Australian Open und hat nach zwei gescheiterten Versuchen die Chance auf den ersten Halbfinaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier seiner Karriere. Die deutsche Nummer eins überstand die ersten vier Runden der Australian Open ohne Satzverlust.

Zverev trifft in Melbourne auf den dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz. Der 34-Jährige konnte in der vorherigen Runde den Shootingstar von 2019, Daniiel Medvedev, in fünf Sätzen ausschalten.

Wawrinka - Zverev live im TV

Eurosport überträgt das Viertelfinalspiel aus Melbourne am Mittwoch, 29. Januar, live im TV bei Eurosport 1. Spielbeginn ist um 04:30 Uhr MESZ.

Die Australian Open im Livestream

Auch im Livestream könnt ihr im Viertelfinale zwischen Stan Wawrinka und Alexander Zverev live mit dabei sein. Eurosport überträgt das Match im Eurosport Player.

Wawrinka - Zverev im Liveticker

Bei Eurosport.de berichten wir ausführlich über das Match. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel.

Wawrinka - Zverev: Zverev bis jetzt immer Sieger

Im direkten Vergleich hat Alexander Zverev die Nase vorne. Das erste Duell entschied der 22-Jährige 2016 in St. Petersburg für sich (4:6, 6:2, 6:1) und auch im zweiten Aufeinandertreffen 2017 bei den ATP Masters in Miami ging Zverev als Sieger vom Platz (6:2, 3:6, 7:5)