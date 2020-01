"Es ist niederschmetternd", sagte de Minaur. Beim ATP Cup hatte er in der Gruppenphase zunächst beim Aufeinandertreffen mit Deutschland in Brisbane Alexander Zverev in drei Sätzen bezwungen. Bei seinem anschließenden Sieg gegen Denis Shapovalov (Kanada) habe er dann "zum ersten mal etwas gespürt", berichtete der 20-Jährige. Zuletzt sei er dann "nicht mal mehr aus dem Bett gekommen".

(SID)