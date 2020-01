Die wichtigsten Spiele des Tages:

A. Barty (AUS) [1] - E. Rybakina (KAZ) [29)] 6:3, 6:2

Q. Wang (CHN) [27] - S. Williams (USA) [8] 6:4, 6:7 (2:7), 7:5

Y. Nishioka (JPN) - N. Djokovic (SRB) [2] 3:6, 2:6, 2:6

N. Osaka (JPN) [3] - C. Gauff (USA) 3:6, 3:6

J. Millman (AUS) - R. Federer (SUI) [3] 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)

S. Tsitsipas (GRE) [6] - M. Raonic (CAN) [32] 5:7, 4:6, 6:7 (2:7)

A. Riske (USA) [18] - J. Görges (GER) 1:6, 7:6, 6:2

G. Pella (ARG) - F. Fognini (ITA) 6:7 (0:7), 2:6, 3:6

14:51 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)

Das kann einfach nur Roger Federer. Sechs Punkte am Stück und der Einzug ins Achtelfinale für den Schweizer. Auch der letzte Ballwechsel des Matches hat es nochmal in Sich, aber mit einer Vorhand aus der Defensive ins Crossfeld macht der Maestro alles klar. Die Fans in der proppevollen Rod Laver Arena springen auf. Im Interview nach dem Match stellt der Schweizer völlig zurecht fest:

" Zum Glück ist es ein Match-Tiebreak, ansonsten hätte ich verloren. "

14:49 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6 (9:8)

Fünf Punkte in Serie von Federer. Nachdem Millmans Lob im Aus landet hat der Schweizer Matchball. Hier sitzt niemand mehr.

14:46 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6 (7:8)

Natürlich so, wie es nur Federer kann. Zwei Minibreaks in Folge für den Schweizer, der auf einmal wieder dran ist. Was für ein verrücktes Match.

14:45 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6 (4:8)

Und dann wird Federer am Netz mit einem unfassbaren Crossball passiert. 8:4 für den Australier, der nur noch zwei Punkte vom Triumph entfernt ist. Wie reagiert Federer?

14:44 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6 (4:7)

Es wird immer hochklassiger und immer spannender. Millman mit zwei Zauberpunkten bei eigenem Service - da musste er richtig arbeiten. Federer braucht das Minibreak.

14:40 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6 (2:5)

Federer bringt seine nächsten zwei Aufschläge durch, doch auch Millman bleibt cool und serviert sogar sein elftes Ass. 5:2 für den Australier.

14:38 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6 (0:3)

So läuft der Match-Tiebreak: Gewonnen hat, wer zuerst zehn Punkte hat und zwei Punkte Vorsprung hat. Jeder Spieler bekommt eine zusätzliche Challenge. Das erste Mini-Break gehört Millman, der schnell auf 3:0 stellt.

14:35 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:6

Es geht erneut über Einstand und Millman sieht man die Nerven deutlich an. Bei Vorteil für ihn, verzieht er eine Vorhand völlig. Das hätte zum Spielbeginn reichen können. In Australien ist es übrigens schon nach 0:34 und nach Federers Ball ins Netz geht es in den Match-Tiebreak.

14:28 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 6:5

Federer ist schon mal im Match-Tiebreak. Ein schneller Spielgewinn ist genau da, was der Schweizer brauchte. Jetzt steht Millman unter enormem Druck. Auf geht's.

14:26 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 5:5

Es ist so eng - aber es reicht zum 5:5 für Millman. Starke Schläge von der Grundlinie und zwei zu lange Defensivbälle von Federer besorgen den Ausgleich. Was für ein Match!

14:21 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 5:4

Ass Nummer 15 für Federer, der zwischenzeitlich bei 30 beide unter Druck stand. Es geht in die entscheidende Phase. Millman muss jetzt den Matchverlust verhindern. Es knistert.

14:17 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 4:4

Wieder muss Millman ein 0:30 korrigieren - und das klappt. Drei Rückhände von Federer in Folge bleiben im Netz hängen. Spielball Millman zum 4:4 und den nutzt er. Druck wieder bei Federer.

14:13 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 3:4

Wahnsinn! Federer wehrt zwei Breakbälle ab. Mirka hat bereits die Hände gefaltet - und das hilft, denn ihr Mann rettet sich zum 4:3 ins Ziel. Die Rod Laver Arena bricht in Jubel aus.

14:03 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 3:3

Millman bleibt stabil, auch weil Federer zielsicher ins Netz schlägt und der Australier mit dem ersten Aufschlag überzeugt. Mit dem zehnten Ass zum 3:3.

14:03 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 3:2

Federer ist wieder da, aber leicht geht ihm das nicht daher. Wieder muss er über Einstand, eher er mit dem Rückhand-Volley am Netz auf 3:2 stellt.

13:59 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 2:2

Der Jubel ist groß in der Rod Laver Arena, denn Federer gelingt im mit dem dritten Breakball das direkte Re-Break. Hier entwickelt sich ein echter Krimi. Übrigens: Millman machte mit 146 Punkten genau zwei mehr als Federer (144).

13:55 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 1:2

Federer hat die Chance zum Re-Break, doch Millman wehrt mit einem Service-Winner ab. Anschließend macht der Schweizer den nächsten Punkt mit einer Vorhand inside-out. Und dann wieder der Service-Winner des Australiers - mit dem Zweiten!

13:50 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 1:2

Federer unter Druck. Millman erkämpft sich beim Stand von 40:15 zwei Breakbälle. Den ersten kann Federer abwehren, beim zweiten knallt er zum xten Mal eine Vorhand hinter die Grundlinie. Millman ist Break vor.

13:47 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 1:1

Aber Millman kann das ebenfalls. Etwas mehr als eine Minute hat es gedauert, da steht es 1:1. 4/5 Erste kommen - da gibt es keine Chance für Federer.

13:45 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 1:0

Es geht gut los für Federer. Keine Probleme im ersten Service-Game für Federer. Millman, der in der Satzpause Schuhe und Socken gewechselt hat, scheint sich an das neue Equipment noch nicht wirklich gewöhnt zu haben. Immer wieder zieht er die Schleife nach. 1:0 Federer.

13:40 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6

Und da ist es soweit. Es geht zwischen Millman und Federer in den entscheidenden fünften Satz. Zu Null macht der Australier sein entscheidendes Aufschlagspiel zu. Jetzt kommt es auch auf die Fitness an und da könnte Millman Vorteile haben.

13:33 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 3:5

Das ist stark. Aus einem 0:30 macht Millman vier Punkte in Folge und bringt den Aufschlag nach Hause. Federer serviert damit jetzt gegen den Satzverlust.

13:25 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 3:4

Auch Federer jetzt bei 30 beide mal unter Druck - und dann landet eine Vorhand des Schweizers im Netz: Breakball. Und den nutzt der Australier nach einer intensiven Rally über die Vorhand. Wahnsinn!

13:21 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 3:3

Federer hat aktuell bei eigenem Aufschlag keinerlei Probleme. Breakgefährdeter ist Millman, der sich nun schon häufiger in der Defensive wiederfindet. Noch reicht es allerdings für ein erfolgreiches Aufschlagspiel. Was ein enges Match.

13:14 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 2:2

Wieder muss Millman über Einstand. Ein Rückhand-Slice von Federer landet im Netz, anschließend knallt er eine Rückhand die Linie herunter. Millman kann sich in der engen Phase aber wieder auf seinen Aufschlag verlassen. Das Spiel macht er mit einem sensationellen Cross-Passierball aus der Defensive klar. Da ballt er die Faust.

13:06 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 1:1

Im ersten Spiel des vierten Satzes muss Federer zwar über Einstand gehen - so ganz zufrieden ist er nicht. Millman ist dran, muss bei eigenem Aufschlag aber selber erstmal durchkommen. Auch der Australier hat Probleme und liegt schnell 0:30 zurück, kämpft sich aber durch sein solides Grundlinienspiel wieder raus und gleicht letztlich zum 1:1 aus.

12:56 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Mit einem starken Rückhandvolley kontert Federer die Vorhand longline von Millman. Das ist der zweite Satzball für den Schweizer und dieses Mal nutzt er ihn. Millmans Rückhand segelt knapp hinter die Grundlinie. Auch eine Challenge ändert daran nichts. Federer führt mit 2:1 nach Sätzen.

12:52 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 5:4

Millman unterläuft der zweite Doppelfehler im dritten Satz und plötzlich hat Federer Satzball. Und wie kontert Millman? Mit einem Ass. Einstand!

12:45 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 4:4

27 Mal geht der Ball übers Netz. Was für eine Rally - mit dem besseren Ende für Millman, der Federer am Netz auf dem falschen Fuß erwischt. Anschließend landet eine Vorhand von Federer im Netz. 4:4. Auf Kante genäht dieses Match.

12:42 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 4:3

Millman sucht nach jedem Punkt den Kontakt zu seiner Box mit Trainer Hewitt. Das passiert deutlich zu häufig und zeigt, dass der Australier unzufrieden mit seinem Spiel ist. nach einer zu langen Vorhand gibt es Breakball für Federer, doch den wehrt der Lokalmatador mit einer krachenden Vorhand ins Crossfeld ab. Urschrei inkl.

12:34 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 3:3

Weiterhin alles in der Reihe. Erst sah es so aus, als habe Federer nach dem gewonnenen zweiten Satz mehr Sicherheit in seinem Spiel, doch dem ist nicht so. Dem Schweizer unterlaufen immer noch zu viele Fehler, die Millman eiskalt ausnutzt. So langsam geht das an die Nerven.

12:24 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 2:2

38 Unforced Errors, davon 25 mit der Vorhand. Das ist noch immer deutlich zu viel für den Maestro. Millman gleicht zum 2:2 aus, kann Federer bei dessen Sevice aber nicht mehr wirklich unter Druck setzen.

Hier noch einmal ein Eindruck aus dem Tie-Break des zweiten Satzes?

Video - Geht doch! Federer brilliert im Tiebreak gegen Millman 00:44

12:24 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2), 2:1

Wir haben jetzt ein Match auf Augenhöhe. Federer hat sich deutlich stabilisiert, Millman ein wenig nachgelassen. Insgesamt hat der Australier bei der Aufschlagsquote etwas nachgelassen. Nur noch 62 Prozent kommen aufs komplette Spiel gerechnet. Passend dazu der dritte Doppelfehler zum 0:15.

12:17 Uhr - Pella - Fognini - 6:7 (0:7), 2:6, 3:6

Fabio Fogini steht im Achtelfinale. Nach zwei Fünfsatz-Matches klappt es gegen Pella relativ problemlos in drei Durchgängen. Für den Italiener geht es nun gegen Tennys Sandgren. Keine einfache Aufgabe, aber für einen Fognini in Form geht vieles.

12:11 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 7:6 (7:2)

Das war eine klare Geschichte. Federer zieht im Tie-Break deutlich an, spielt variabler und macht Punkt um Punkt. Zwei Mal geht er ans Netz und legt den Ball unerreichbar für Millman ins Feld. Auch den Satzball erzielt er mit einem starken Volley. Satzsausgleich.

Video - Perfekt gespielt: Federer schließt Rally mit Vorhand-Winner ab 00:40

12:05 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 6:6 (2:1)

Es geht in den Tie-Break im zweiten Satz. Millman ist komplett auf der Höhe, bringt seinen ersten Service durch. Auch Federer hältsch sich schadlos und ballt die Faust. Ljubicic in der Box springt auf. Wichtige Phase jetzt.

12:00 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 5:6

Bitter. Endlich hatte Federer mal den Breakball, returniert eine Vorhand-Slice aber hinter die Grundlinie. Millman ist unglaublich konsequent, dominiert mit der starken Vorhand. Am Ende bringt er seinen Aufschlag durch. Das Publikum weiß übrigens nicht genau, für wen es sein soll. Millman ist Australier, aber Federer eben Federer.

11:54 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 5:5

Schon wieder wird es kniffelig. Federer muss gegen den Satzverlust servieren. Ordentlich Druck auf dem Kessel, doch mit dem kann der Schweizer bekanntlich umgehen. Zu Null bringt er den Service durch. 5:5.

11:50 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 4:4

Zurück in die Rod Laver Arena, wo Millman noch immer mehr als nur mithalten kann mit Roger Federer. In der Box des Schweizers machen sich erste Zeichen der Anspannung breit. Federers Frau Mirka steht zum ersten mal auf und feuert ihren Mann lautstark an. Wenig später erkämpft dieser das 4:4.

11:46 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 4:6, 6:7 (2:7)

Das war's für Tsitsipas. Mit einer überlegten Vorhand aus dem Halbfeld ins linke Eck wirft Milos Raonic den favorisierten Griechen aus dem Turnier. Das Endergebnis: 5:7, 4:6, 6:7 (2:7).

11:38 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 4:6, 6:6 (1:4)

Tie-Break in der Margaret Court Arena. Könnten die letzten Minuten für Tsitsipas bei den diesjährigen Australian Open sein. Die ersten beiden Mini-Breaks gehen an den Kanadier.

11:38 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 4:6, 6:5

Läuft jetzt deutlich runder für Tsitsipas im dritten Satz. Grund dafür ist sein solider erster Aufschlag. Nur blöd, dass auch Raonic stark serviert. Es riecht nach Tie-Break.

11:33 Uhr - Pella - Fognini - 6:7 (0:7), 2:6

Für den Italiener Fabio Fognini läuft derweil alles nach Plan. Gegen den Argentinier Guido Pella liegt er mit 2:0 nach Sätzen in Front. Schafft er es dieses Mal, in weniger als fünf Sätzen durchs Match zu kommen?

11:29 Uhr - Federer - Millman - 4:6, 1:2

Millman kann das Tempo von Federer ohne Probleme mitgehen. Der Schweizer muss Tempowechsel einbauen, um Millman wirklich in Bedrängnis bringen zu können. Der Australier serviert außerordentlich gut. Sechs Asse, 90 Prozent erste Aufschläge im zweiten Satz. 2:1.

11:23 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 4:6, 3:3

Alles in der Reihe im dritten Durchgang zwischen Tsitsipas und Raonic. Der Grieche wirkt deutlich konzentrierter als noch in den ersten zwei Sätzen. Dennoch: Raonic ist brandgefährlich, Tsitsipas braucht seinen ersten Aufschlag.

11:19 Uhr - Federer - Millman - 4:6

Viel zu viele Fehler. Der erste Aufschlag kommt viermal nicht und Millman schnappt sich das Break zu Null. Das ist gleichbedeutend mit dem Gewinn des ersten Satzes. Übrigens der erste in diesem Jahr bei den Australian Open.

11:16 Uhr - Federer - Millman - 4:5

Es ist eben Roger Federer. Im entscheidenden Spiel holt sich der Schweizer das Break zurück und bringt den Satz wieder in die Reihe. Einen Rückhand-Überkopfvolley kontert der Maestro mit einer Rückhand longline. Kann man so machen.

11:10 Uhr - Federer - Millman - 3:5

Nanu, was ist denn hier los. Federer hat enorme Probleme gegen Millman, das Publikum scheint auch etwas verwirrt, ob des bisherigen Matchverlaufs. Millman returniert gut und hat ein solides Grundlinienspiel. Doch vier erste Aufschläge besorgen FedEx in nur 53 Sekunden das 3:5. Millman serviert jetzt zum Satzgewinn.

10:59 Uhr - Federer - Millman - 1:3

Der Maestro beginnt. Auf dem Centre Court startet das Drittrundenmatch zwischen Roger Federer und Lokalmatador John Millman. Der Start verlief für den Schweizer aber nicht wie gewünscht. Federer muss sein Aufschlagspiel abgeben und liegt 1:3 im Rückstand.

10:53 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 4:6

Ein Ass beschert Raonic seinen fünften Satzball. Und dann folgt der Aufschlag-Winner des Kanadiers gleich hinterher. Tsitsipas nimmt zwar die Challenge. Aber der Ball hat die Linie wirklich noch gekratzt. 2:0 nach Sätzen für den Außenseiter!

10:47 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 4:5

Drei Satzbälle für Raonic nach einem sehr gefühlvollen Volley. Aber plötzlich kann der Kanadier den Aufschlag nicht mehr so gut durchziehen. Er macht mehrere Fehler in Serie, und Tsitsipas gleicht zum 40:40 aus. Raonic erspielt sich Satzball Nummer vier, aber auch den wehrt Tsitsipas ab. Diesmal mit einem guten Crossball.

10:40 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 3:5

Tsitsipas findet auf den Aufschlag von Raonic kein Rezept. Zu sehr spielt der Kanadier seine Stärke beim Service. Wie der Grieche hier noch das nötige Break schaffen will, um den zweiten Satz zu drehen, steht in den Sternen. Es ist aber auch einfach eine sehr konzentrierte Vorstellung von Raonic.

10:30 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7, 2:3

Und auch in der Margaret Court Arena liegt weiter eine Überraschung in der Luft. Tsitsipas hat auch im zweiten Satz sein Aufschlagspiel abgeben müssen. Und bei Service Raonic hat der Grieche heute noch keine Chancen gehabt. 3:2 für Raonic im zweiten Satz.

10:24 Uhr - Osaka - Gauff - 3:6, 3:6

Und da ist es passiert. Drei Matchbälle für Gauff, und mit dem 32. unerzwungenen Fehler von Osaka geht das Match zu Ende. Und wenn man bedenkt, dass das Spiel gerade einmal etwas über eine Stunde gedauert hat, sagt das viel über die Leistung der Titelverteidigerin aus. Dennoch hat Gauff hier eine grundsolide Leistung gezeigt. Dafür, dass Osaka keinen guten Tag hatte, kann sie nichts.

10:15 Uhr - Osaka - Gauff - 3:6, 3:4

Da ist das nächste Break für Gauff! Das wird jetzt richtig eng für Osaka. Die Japanerin reiht Rückhandfehler an Rückhandfehler. Und Gauff merkt, dass Osaka dort Probleme hat und spielt taktisch clever die Rückhand an. Die ja dann doch große Überraschung liegt hier in der Luft.

10:05 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:7

Zwei Satzbälle für Raonic. Und standesgemäß mit einem Ass verwandelt der Kanadier gleich den ersten. Mit 5:7 verliert Vorjahresfinalist Tsitsipas den ersten Durchgang.

10:00 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 5:6

Zwei Breakchancen für Raonic. Und dann behält der Kanadier am Netz die Übersicht und punktet mit einem schönen Volley zum 6:5. Tsitsipas returniert gleich gegen den Satzverlust.

09:50 Uhr - Osaka - Gauff - 3:6

Das ist jetzt gerade über die Rückhand auch nicht gut von Osaka. Fünfmal innerhalb kurzer Zeit schlägt die Japanerin eine Rückhand ins Netz. Drei Satzbälle für Gauff. Und die US-Amerikanerin verwandelt zum dann auch verdienten 6:3 im ersten Satz.

09:45 Uhr - Osaka - Gauff - 3:5

Mit einem langen Return von Gauff vor die Füße ihrer Gegnerin erspielt sich der US-Teenie einen Breakball. Und dann landet der Longline Osakas im Netz! 5:3-Führung für die Außenseiterin im ersten Durchgang.

09:40 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0, 5:7, 1:0

Der Longline von Cilic hat die Linie noch gekratzt! Zwei Matchbälle für den Kroaten. Und beim zweiten landet der Slice von Bautista Agut im Netz! Erneut kämpft sich Cilic also in fünf Sätzen durch und erreicht das Achtelfinale. Und nahezu zeitgleich hat Tennys Sandgren in drei Sätzen gegen Sam Querrey gewonnen und ebenfalls das Achtelfinale erreicht.

09:33 Uhr - Osaka - Gauff - 2:3

Gauff hat gut in das Match gegen die Japanerin gefunden. Die junge US-Amerikanerin macht viel über den ersten Aufschlag. Sobald der kommt, kann sie die Ballwechsel sogar bestimmen und meistens verwandeln. Es gab noch keine Breaks im ersten Satz.

09:22 Uhr - Tsitsipas - Raonic - 2:1

Und auch in der Margaret Court Arena wird es wieder ernst. Stefanos Tsitsipas hat mit Milos Raonic eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Der Grieche musste ja in seinem Zweitrundenmatch nicht antreten, da Philipp Kohlschreiber verletzt absagen musste. Tsitsipas führt mit 2:1 bei Aufschlag Raonic.

09:16 Uhr - Osaka - Gauff - 0:0

Es ist eines der mit großer Spannung erwarteten Duelle. In der Rod Laver Arena spielt Naomi Osaka nun gegen Cori Gauff. Es ist die Neuauflage der Zweitrundenpartie der US Open. Damals war Gauff gegen die Japanerin noch etwas überfordert.

Video - Starkes Aufbäumen: Görges mit Traumpunkt bei Matchball Riske 00:50

09:05 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0, 5:7, 1:0

Frühes Break für Cilic im fünften Satz. Der Kroate liegt mit 1:0 in Führung. Von einer körperlichen Einschränkung bei CIlic merkt man zumindest in der Anfangsphase des Durchgangs nichts.

08:54 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0 5:7

Chance für Bautista Agut zum Satzausgleich. Und dann serviert Cilic weit nach außen. Aber Bautista Agut war darauf eingestellt, kontert mit dem Return. Es folgt der Fehler von Cilic mit dem Crossball. Satzausgleich für Bautista Agut. Und CIlic nimmt sofort danach die Behandlungspause.

08:45 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0, 5:5

Breakball für Cilic. Aber Bautista Agut hat eine sehr gute Länge in seinen Schlägen, variiert das Tempo schön und zwingt seinen Gegner schließlich zum Fehler. Mit einem Service-Winner hält der Spanier doch noch seinen Aufschlag und führt mit 6:5 im vierten Satz.

08:37 Uhr - Night Session mit Osaka und Tsitsipas

Die Night Session beim "Happy Slam" wirft ihre Schatten voraus. Ab 9:00 Uhr deutscher Zeit kommt es in der Rod Laver Arena zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Noami Osaka und Cori Gauff. Und in der Margaret Court Arena bekommt es Stefanos Tsitsipas mit Milos Raonic zu tun. Später werden wir dann noch Roger Federer gegen John Millman sehen. Alles gibt es natürlich neben der Übertragung bei Eurosport 1 auch in voller Länge im Eurosport Player.

08:30 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0, 3:4

Bautista Agut wehrt einen Breakball mit einem Aufschlag-Winner ab. Es geht mehrmals über Einstand. Aber der Spanier schlägt in dieser Phase taktisch clever auf. Er riskiert nicht das Letzte, platziert die Aufschläge aber gut. Ihm gelingt der wichtige Spielgewinn zum 4:3.

08:24 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0, 3:3

Bautista Agut kämpft sich ins Match zurück. Cilic wackelt beim Service, und über den zweiten Aufschlag seines Gegners kann Bautista Agut Druck machen und den Kroaten breaken. 3:3 im vierten Satz.

08:16 Uhr - Querrey - Sandgren - 4:6

Auf dem Platz, wo vor rund 45 Minuten Julia Görges ausgeschieden ist, ist der erste Satz im US-Duell zwischen Sam Querrey und Tennys Sandgren zu Ende gegangen. Außenseiter Sandgren gewinnt den Durchgang mit 6:4.

08:06 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0, 2:1

Cilic ist es auch im dritten Satz gelungen, den Spanier zu breaken. Der Kroate muss also nur noch seine Aufschlagspiele durchbringen, um den Einzug in die Runde der besten 16 sicherzustellen. Und bei eigenem Service hat er heute bislang wieder größtenteils einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen.

07:54 Uhr - Cilic - Bautista Agut - 6:7, 6:4, 6:0

Marin Cilic hat Kurs auf das Achtelfinale in Melbourne genommen. Nach verlorenem ersten Satz im Spiel gegen Roberto Bautista Agut gingen die Durchgänge zwei und drei klar an den Kroaten.

07:29 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:7, 2:6

Zwei Matchbälle hat Görges abwehren können, den zweiten mit einem fantastischen Passierball-Cross aus der Defensive. Mit einem schönen Angriff aus dem Halbfeld holt sich Riske Chance Nummer drei. Aber Görges bleibt offensiv, kontert aus dem Halbfeld. Mit einem klasse Rückhand-Winner erspielt sich Riske den vierten Matchball. Und den nutzt sie mit einem weiteren Rückhand-Longline. Für Julia Görges ist in der dritten Runde Endstation.

07:23 Uhr - Djokovic - Nishioka - 6:3, 6:2, 6:2

Nach einem Rückhand-Winner hat Djokovic seinen zweiten Matchball. Und dann diktiert er den Ballwechsle und zwingt Nishioka zum Fehler. Ohne jede Mühe erreicht der Titelverteidiger das Achtelfinale von Melbourne.

07:19 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:7, 2:5

Görges hatte schon 30:0 bei Aufschlag Riske geführt, und wenig später am Netz die große CHance zum 15:40. Aber sie verzieht den Volley. Und Riske dreht das Spiel noch und erhöht auf 5:2 im dritten Satz. Jetzt wird es richtig eng für Görges, auch wenn es weiterhin nur ein Break Rückstand ist.

07:14 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:7, 2:4

Görges Quote beim ersten Aufschlag beträgt heute nur knappe 50%. Das ist gerade für eine normalerweise so gute Aufschlägerin zu wenig. Wieder muss sie über Einstand gehen, wie bislang bei jedem Spiel im dritten Satz. Und nach einem Vorhandfehler der Deutschen hat Riske Breakball. Und mit dem Stopp punktet Riske zum 4:2. Das lag in der Luft.

07:07 Uhr - Djokovic - Nishioka - 6:3, 6:2, 3:0

Das dürfte ein kurzer Arbeitstag von Djokovic werden. Mit dem Inside-Out mit der Vorhand holt er sich die Chance zum Doppelbreak Vorsprung im dritten Satz. Und dann steht Nishioka beim Return ganz schlecht zum Ball und verschlägt diesen. 3:0 für Djokovic.

07:03 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:7, 2:2

Ist das ärgerlich aus Sicht von Görges. Sie muss am Netz nur noch verwandeln, verzieht die Vorhand dann aber völlig zum Breakball für Riske. Aber den wehrt sie mit einem schönen Vorhand-Longline ab. Sie lässt zwei Aufschlag-Winner folgen und gleicht zum 2:2 aus. Die US-Amerikanerin macht im dritten Satz bis jetzt bei eigenem Aufschlag einen stabileren Eindruck als die Deutsche. Aber Görges hält den Spielstand ausgeglichen.

06:57 Uhr - Djokovic - Nishioka - 6:3, 6:2

Das ist ein Match im Schnelldurchgang von Djokovic. Wieder konnte er Nishioka breaken und schlägt nun bereits zur 2:0-Satzführung auf. Und wie er das macht. Der Serbe serviert zunächst drei Asse zur schnellen 40:0-Führung und lässt dann einen weiteren starken Aufschlag folgen, den Nishioka nur noch ins servieren kann. 6:2 für Djokovic.

06:53 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:7, 1:1

Bei Görges kommt in ihrem ersten Spiel des dritten Satzes der erste Aufschlag zu selten. Nach einem Doppelfehler der Deutschen hat Riske zwei Breakchancen, die Görges aber beide abwehren kann, den zweiten mit einem glänzenden Vorhand-Winner. Sie bringt ihr Spiel zum 1:1 schließlich doch noch durch. Das war wichtig aus Sicht von Görges.

06:48 Uhr - Djokovic - Nishioka - 6:3, 3:1

Das ist bisher eine nahezu makellose Vorstellung von Djokovic. Auch im dritten Satz hat der Titelverteidiger bereits ein Break Vorsprung. Es steht 3:1.

06:42 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:7

Nach einem weiteren Minibreak führt Riske 5:2 im Tiebreak. Und dann folgt nach eigentlich tollem Ballwechsel der Vorhandfehler von Görges. Vier Satzbälle für die US-Amerikanerin. Den ersten wehrt Görges stark ab, den ersten bei eigenem Aufschlag vergibt Riske mit einem Doppelfehler. Aber dann fliegt der Return von Görges ins Aus. Satzausgleich Riske mit 7:4 im Tiebreak.

06:36 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:6

Erstes Minibreak von Görges. Nach glänzendem Return kommt sie ans Netz nach vorne, wo sie mühelos mit der Vorhand verwandelt. Aber Barty gleicht mit druckvollem Spiel den kleinen Vorteil der Deutschen wieder aus, zwingt Görges zum Fehler. 2:2 im Tiebreak.

06:33 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 6:6

Der zweite Satz geht in den Tiebreak. Görges kommt beim Aufschlagspiel von Riske nach 40:0 noch einmal auf 40:30 heran, aber dann segelt der Return der Deutschen ins Aus. 6:6 im zweiten Durchgang!

06:27 Uhr - Djokovic - Nishioka - 6:3

Drei weitere Satzbälle für Djokovic. Und gleich den ersten nutzt der Weltranglisten-Zweite mit einem Ass durch die Mitte des Feldes zum 6:3.

06:26 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 5:5

Es gibt gute Nachrichten von Julia Görges. Die Deutsche konnte nicht nur nach zähem Kampf ihr Spiel zum 4:5 durchbringen, sondern ist auch anschließend mutig geblieben, hat attackiert und Riske das Service abgenommen. 5:5.

06:24 Uhr - Djokovic - Nishioka - 5:3

In der Rod Laver Arena läuft bereits das Spiel zwischen Novak Djokovic und dem Japaner Yohihito Nishioka. Djokovic kann soeben den ersten Satzball nicht nutzen. Mit dem Inside-Out mit der Vorhand verwandelt Nishiola doch noch den Spielball zum 3:5. Aber nun serviert Djokovic zum Satzgewinn.

06:16 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 3:5

Görges schlägt gegen den Satzverlust auf. Bei der Deutschen wechseln sich, wie ja durchaus öfters, tolle Winner mit unnötigen Fehlern ab. Viel hängt davon ab, ob ihr erster Aufschlag kommt. Mit dem Vorhand-Winner am Netz holt sie sich den Spielball zum 4:5, den sie aber durch einen Fehler beim Slice vergibt. Mit dem Passierball holt sich Riske den ersten Satzball, den Görges ihrerseits mit einem konsequenten Angriff am Netz kontert.

06:10 Uhr - Görges - Riske - 6:1, 3:4

Und Ashleigh Barty ist ein gutes Stichwort. Denn in der 1573 Arena ermitteln Julia Görges und Alison Riske die nächste Gegnerin der Australierin. Satz eins hat die Deutsche klar mit 6:1 gewonnen. In Durchgang zwei musste sie aber ihr erstes Aufschlagspiel abgeben und läuft seitdem einem Break Rückstand hinterher.

06:00 Uhr - Williams ausgeschieden

Die deutsche Nacht ist mit einem kleinen Paukenschlag zu Ende gegangen. Serena Williams ist in der dritten Runde in Melbourne ausgeschieden. Die US-Amerikanerin musste sich in einem packenden Dreisatzmatch der Chinesin Qiang Wang geschlagen geben. Dagegen hat Australiens Hoffnung Ashleigh Barty mühelos das Achtelfinale erreicht.

Night Session mit Federer, Osaka und Tsitsipas

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer trifft in der Rod Laver Arena auf John Millman aus Australien. Zuvor kommt es zum Duell zwischen Naomi Osaka und Nachwuchstalent Cori Gauff. In der Margaret Court Arena treffen zeitgleich Stefanos Tsitsipas und Milos Raonic aufeinander.

Video - Zucker, diese Rückhand! Nadal greift ganz tief in die Trickkiste 01:58

Day Session mit Barty und Djokovic

In der Day Session schlagen in der Rod Laver Arena unter anderem Ashleigh Barty und Novak Djokovic auf. Während die Weltranglistenerste Tag 5 gegen Elena Rybakina eröffnet (ab 1:00 Uhr MEZ), muss der "Djoker" kurze Zeit später gegen Yoshihito Nishioka aus Japan ran.

Aus deutscher Sicht geht es für Julia Görges gegen Alison Riske aus den USA (nicht vor 5:00 Uhr MEZ) um den Einzug ins Achtelfinale.

Video - Titel 2016, Titel 2018 - Titel 2020? Das sagt Kerber 02:02

Herzlich willkommen im Liveticker des 5. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 6:00 Uhr MEZ los.