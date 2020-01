Rod Laver Arena

Day Session ab 1:00 Uhr MEZ

A. Kontaveit (EST) [28] - S. Halep (ROU) [4]

Anett Kontaveit und Simona Halep trafen bisher nur zwei Mal auf der WTA-Tour aufeinander. In beiden Spielen ging die Rumänin als Siegerin vom Platz. Die 24-jährige Kontaveit ist zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Ihr bestes Ergebnis stammte zuvor jeweils vom Achtelfinale der Australian und French Open 2018. Halep gewann dagegen schon zwei Mal ein Grand-Slam-Turnier (French Open 2018, Wimbledon 2019).

Nicht vor 2:30 Uhr MEZ

G. Muguruza (ESP) - A. Pavlyuchenkova (RUS) [30]

Die ungesetzte Garbiñe Muguruza spielt zum sechsten Mal gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Sie gewann vier der bisherigen Begegnungen, zuletzt 2018 beim WTA-Turnier von Birmingham (6:1, 6:2). Im bisherigen Turnierverlauf der Australian Open verlor die Spanierin nur in der ersten Runde gegen Shelby Rogers sowie in Runde zwei gegen Ajla Tomljanovic einen Satz. Danach kam die zweimalige Grand-Slam-Siegerin jeweils souverän weiter. Ihre russische Gegnerin verlor bisher zwar nur einen Satz (4. Runde gegen Angelique Kerber), allerdings musste sie schon fünf Mal in den Tiebreak.

Nicht vor 4:30 Uhr MEZ

S. Wawrinka (SUI) [15] - A. Zverev (GER) [7]

Zwischen dem dreimaligen Grand-Slam-Sieger und dem jungen Deutschen kommt es zur dritten Begegnung. Beide vorherigen Male siegte Zverev, das letzte Match stammt aus dem Jahr 2017. Damals gewann der Youngster beim ATP Masters in Miami im Achtelfinale mit 4:6, 6:2, 6:1. Bei den Australian Open zeigte Zverev bisher eine starke Leistung, noch keinen einzigen Satz musste der 22-Jährige abgeben. Wawrinka musste dagegen schon zwei Mal über fünf Sätze, profitierte in der dritten Runde aber auch von der vorzeitigen Aufgabe John Isners beim Stand von 6:4, 4:1.

Night Session ab 9:30 Uhr MEZ

R. Nadal (ESP) [1] - D. Thiem (AUT) [5]

Rafael Nadal und Dominic Thiem machten in den vergangenen beiden Jahren jeweils den French-Open-Titel unter sich aus. Beide Male ging der Weltranglistenerste als Sieger vom Platz. Kurios: Zwölf der bisherigen 13 Begegnungen zwischen dem spanischen Routinier und dem 26-jährigen Österreicher fanden auf Sand statt. Nur einmal spielten sie auf Hartplatz. Bei den US Open 2018 trafen Nadal und Thiem im Viertelfinale aufeinander. Der 19-malige Grand-Slam-Sieger gewann dort 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). Nadal hat zudem eine positive Bilanz gegen den Österreicher (9:4).

I. Swiatek (POL)/ L. Kubot (POL) - A. Sharma (AUS)/ J. Smith (AUS) [WC]

Margaret Court Arena

Day Session ab 1:00 Uhr MEZ

H. Leconte (FRA)/ T. Woodbridge (AUS) - W. Ferreira (RSA)/ G. Ivanisevic (CRO)

Nicht vor 2:30 Uhr MEZ

B. Mattek-Sands (USA)/ J. Murray (GBR) S. Zheng (CHN)/ J. Vliegen (BEL)

S. Hsieh (TPE)/ B. Strycova (CZE) [1] - B. Krejcikova (CZE)/ K. Siniakova (CZE) [4]

Court 3

Day Session ab 1:00 Uhr MEZ

T. Haas (GER)/ M. Philippoussis (AUS) - J. Bjorkman (SWE)/ M. Wilander (SWE)

I. Majoli (CRO)/ R. Stubbs (AUS) - J. Dokic (AUS)/ D. Safina (RUS)

