Rod Laver Arena

Day Session ab 03:30 Uhr MEZ (Halbfinale Mixed-Doppel)

Gabriela Dabrowski (CAN/3)/Henri Kontinen (FIN/3) - Barbora Krejcikova (CZE/5)/Nikola Mektic (CRO/5)

Nicht vor 05:00 Uhr MEZ (Halbfinale Mixed-Doppel)

Bethanie Mattek-Sands (USA)/Jamie Murray (GBR) - Astra Sharma (AUS)/ John-Patrick Smith (AUS)

Nicht vor 06:00 Uhr MEZ (Doppel-Finale der Frauen)

Su-Wei Hsieh (TPE/1)/Barbora Strycova (CZE/1) - T. Babos (HUN/2)/K. Mladenovic (FRA/2)

Night Session ab 9:30 Uhr MEZ (Halbfinale Männer)

D. Thiem (AUT/5) - A. Zverev (GER/7)

Sowohl Dominic Thiem als auch Alexander Zverev stehen zum ersten Mal im Halbfinale der Australian Open. Für den Deutschen ist das die erste Halbfinal-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier außerhalb des Juniorenbereichs überhaupt. Thiem zog 2018 und 2019 ins Endspiel der French Open in Paris ein. Im direkten Duell führt der Österreicher mit 6:2. Auf Hardplatz liegt er im Head to Head mit 2:1 in Führung, gewann unter anderem die Begegnung gegen Zverev im Halbfinale des World Tour Finals in London vergangenen November. Zverev hat im gesamten Turnierverlauf erst einen Satz abgeben müssen, nämlich im Viertelfinale gegen den Schweizer Stan Wawrinka. Thiem warf im Viertelfinale den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien aus dem Turnier.