Rod Laver Arena

Day Session ab 1:00 Uhr MEZ

S. Kenin (USA) [14] - O. Jabeur (TUN)

Für Sofia Kenin und Ons Jabeur ist die Viertelfinal-Teilnahme jeweils der bisher größte Erfolg ihrer Karriere. Kenins bisher bestes Grand-Slam-Ergebnis war das Achtelfinale bei den French Open 2019. Jabeur hatte bisher nur eine Drittrunden-Teilnahme bei einem Grand Slam zu Buche stehen. Bei den Australian Open kam sie bis dieses Jahr sogar nie über die 1. Runde hinaus. Klar ist, für eine der beiden wird das Märchen von Melbourne weitergehen.

Nicht vor 2:30 Uhr MEZ

A. Barty (AUS) [1] - P. Kvitova (CZE) [7]

Lokalmatadorin Ashleigh Barty will ihre Erfolgsgeschichte bei diesen Australian Open weiterschreiben und als Nummer 1 der Welt den Grand Slam in ihrer Heimat gewinnen. Dafür muss sie im Viertelfinale aber Vorjahresfinalistin Petra Kvitova schlagen, die in ihrem dritten Viertelfinale bei den Australian Open steht. Für die Tschechin ist es bereits das elfte Viertelfinale bei einem Grand Slam. Barty spielt dagegen erst zum dritten Mal in der Runde der besten Acht bei einem Grand Slam.

Nicht vor 6:30 Uhr MEZ

T. Sandgren (USA) - R. Federer (SUI) [3]

Tennys Sandgren und Roger Federer haben noch nie gegeneinander gespielt. Die Rollenverteilung ist aber natürlich eindeutig: Auf der einen Seite die aktuelle Nummer 100 der Welt, die aber immerhin zum zweiten Mal nach 2018 das Viertelfinale der Australian Open erreicht und auf der anderen Seite der 20-fache Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz, der allein in Melbourne sechsmal triumphierte. Alles andere als ein Erfolg von Federer wäre eine Sensation.

Night Session ab 9:00 Uhr MEZ

M. Raonic (CAN) [32] - N. Djokovic (SRB) [2]

Neunmal trafen Milos Raonic und Novak Djokovic bisher aufeinander, jedes Duell gewann der Serbe. Doch bei diesen Australian Open ist Milos Raonic in glänzender Form: Der Kanadier blieb bisher ohne Satzverlust und besiegte in der zweiten Runde Stefanos Tsitsipas 7:5, 6:4, 7:6 (7:2). Doch auch Titelverteidiger Djokovic schaffte es mit einer weißen Weste ins Viertelfinale. Die aktuelle Nummer 2 der Welt ist zudem mit sieben Titeln Rekordsieger bei den Australian Open.

M. Purcell (AUS)/ L. Saville (AUS) - S. Gonzalez (MEX)/ K. Skupski (GBR)

Margaret Court Arena

Day Session

Ab 1:00 Uhr MEZ

M. Bahrami (FRA)/ F. Santoro (FRA) - P. Cash (AUS)/ M. Woodforde (AUS)

Nicht vor 2:30 Uhr MEZ

B. Krejcikova (CZE)/ K. Siniakova (CZE) [4] - G. Dabrowski (CAN)/ J. Ostapenko (LAT) [6]

M. Arevalo (ESA)/ J. O'Mara (GBR) - I. Dodig (CRO)/ F. Polasek (SVK) [4]

Nicht vor 6:00 Uhr MEZ

B. Krejcikova (CZE)/ N. Mektic (CRO) [5] - A. Anisimova (USA)/ N. Kyrgios (AUS)

1573 Arena

Day Session

Ab 01:00 Uhr MEZ

D. Hantuchova (SVK)/ M. Navratilova (USA) - N. Bradtke (AUS)/ M. Fernandez (USA)

Nicht vor 2:00 Uhr MEZ

H. Kontinen (FIN)/ J. Struff (GER) - R. Ram (USA)/ J. Salisbury (GBR) [11]

- R. Ram (USA)/ J. Salisbury (GBR) [11] C. Gauff (USA)/ C. McNally (USA) - T. Babos (HUN)/ K. Mladenovic (FRA) [2]

J. Moore (AUS)/ M. Ebden (AUS) - G. Dabrowski (CAN)/ H. Kontinen (FIN) [3]

