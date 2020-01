Buzz

Es war die Szene des Tages am Donnerstag in Melbourne. Mit voller Wucht traf Rafael Nadal mit seiner Vorhand Ballmädchen Anita, die neben dem Schiedsrichterstuhl stand, am Kopf.

Sofort joggte der Spanier in Richtung des Mädchens, um sich davon zu überzeugen, dass nichts passiert ist. Die Entschuldigung folgte durch einen Kuss auf die Wange.

Einen Tag später postete Nadal auf seiner Instagram-Seite ein Foto mit dem Mädchen.

Video - Süß: Nadal schießt Ballmädchen ab und entschuldigt sich mit Küsschen 00:38

Der Weltranglistenerste hatte sich im National Tennis Center auf der Anlage der Australian Open mit Anita und ihrer Familie getroffen.

Am Ende des Treffens bekam das Mädchen eine signierte Cap vom 33-Jährigen. "Ich bin froh, dass es Anita gut geht. Ich hatte zudem die Chance, sie, ihren Bruder Mark und ihre Eltern zu treffen. Danke", schrieb der Tennisstar dazu.

Am Samstagmorgen um 2:30 Uhr MEZ trifft Nadal in der 3. Runde des Happy Slams auf Landsmann Pablo Carreño Busta.

