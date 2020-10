Serena Williams jagt noch immer den Grand-Slam-Rekord von Margaret Court. Bei den Australian Open 2021 wird sie nun die nächste Chance erhalten. Die US-Amerikanerin wird ebenso in Australien an den Start gehen wie Roger Federer, der große Teile der diesjährigen Saison aufgrund einer Knie-Operation verpasste. Auch von den übrigen Top-Spielern erhofft man sich eine Teilnahme, wie Craig Tiley, Turnierdirektor und CEO von Tennis Australia, in einer Medienrunde erklärte: "Wir reden jede Woche mit ihnen. Roger hat bestätigt, dass er dabei sein wird. Serena wird auch hier sein."

Das Turnier, das am 18. Januar startet, wird unter strengen Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie durchgeführt. So soll eine Quarantäne für die Spieler verpflichtend sein. "Es wird eine zweiwöchige Quarantäne geben, die die Spieler in Städten in ganz Australien durchführen werden", erklärte Tiley und führte fort: "Wir schaffen Bubbles, in denen sie sich vom Hotel bis zu den Plätzen in einer Trainingsumgebung befinden können." Derzeit gibt es noch Reisebeschränkungen zwischen den einzelnen australischen Staaten, die bis zum Turnierstart wieder aufgehoben sein sollen.