Simona Halep besiegte die britische Qualifikantin Harriet Dart in 77 Minuten mit 6:2, 6:4.

Die in der Weltrangliste auf 32 abgerutschte Garbiñe Muguruza setzte sich zuvor in der Rod Laver Arena mit 6:3, 3:6, 6:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic durch. Die in der Weltrangliste auf 32 abgerutschte Spanierin nutzte gegen Tomljanovic (52 der Welt) nach 2:21 Stunden ihren ersten Matchball.

Muguruza hatte 2016 die French Open und 2017 Wimbledon gewonnen.

Bencic brauchte gegen Ostapenko - 2017 noch French-Open-Siegerin - 1:41 Stunde, ehe sie mit 7:5, 7:5 gewonnen hatte. Nächste Gegnerin ist Anett Kontaveit (Nr. 28/Estland), die Sara Sorribes Tormo 6:2, 4:6, 6:1 besiegte.

Donna Vekic (Nr. 19/Kroatien) hielt sich derweil gegen Alizé Cornet (Frankreich) schadlos und gewann 6:4, 6:2. In Runde drei trifft die Kroatin auf Iga Swiatek (Polen), die Carla Suárez Navarro 6:3, 7:5 ausschaltete. Suárez Navarro spielte ihre letzten Australian Open, die 31-Jährige wird ihre Karriere nach dieser Saison beenden.

Nummer 600 schlägt die 20

Für eine Überraschung sorgte Catherine Bellis (USA): Die nach einer langwierigen Armverletzung im WTA-Ranking nur noch auf 600 geführte 20 Jahre alte US-Amerikanerin schlug Karolina Muchova (Nr. 20/Tschechien) glatt 6:4, 6:4.

In der 3. Runde trifft Bellis auf Elise Mertens (Nr. 16/Belgien), die 6:3, 6:0 gegen Heather Watson (Großbritannien) gewann. Kiki Bertens (Nr. 9/Niederlande) hatte dagegen mit der Qualifikantin Arina Rodionova (Australien) keine große Mühe, siegte 6:3, 7:5 und trifft nun auf Zarina Diyas (Kasachstan), die Anna Blinkova (Russland) 4:6, 6:3, 6:4 besiegte.

Nächste Gegnerin für Angelique Kerber (Nr. 17/Kiel) ist Camila Giorgi (Italien), die die ehemalige US-Open- (2004) und French-Open-Siegerin (2009) Svetlana Kusnetsova 6:3, 6:1 schlug.

Siegemund-Bezwingerin Karolina Pliskova (Nr. 2/Tschechien) trifft derweil auf Anastasia Pavlyuchenkova (Nr. 30/Russland), die sich gegen Taylor Townsend (USA) 7:5, 7:6 (7:1) durchsetzte.

