Genau wie für die deutsche Nummer eins, ist es auch für Thiem das beste Ergebnis seiner Karriere beim "Happy Slam" in Melbourne. Zuvor war der Österreicher nie über das Achtelfinale hinausgekommen.

Insgesamt ist es seine fünfte Halbfinalteilnahme bei einem Grand Slam. Bisher war er nur bei den French Open in Paris in die Runde der letzten Vier eingezogen - dies gelang ihm in den vergangenen vier Jahren.

2018 und 2019 stand Thiem danach jeweils im Endspiel, verlor aber beide Male gegen Nadal. Sein Sieg am Mittwoch ist der erste im sechsten Grand-Slam-Duell mit dem Mallorquiner, der in den ersten beiden Sätzen jeweils ein Break nicht nutzen konnte.

Thiem zieht Nadal in den ersten beiden Sätzen den Zahn

Thiem schlug den Weltranglistenersten dabei mit seinen eigenen Waffen. In den entscheidenden Momenten präsentierte sich der Wiener nervenstark und entschied die ersten beiden Sätze jeweils im Tiebreak für sich.

"Heute hatte ich in den entscheidenden Momenten Glück", sagte Thiem nach dem Match:

" Die Netzkante war auf meiner Seite. Aber das braucht man, weil er einer der Größten aller Zeiten ist. Es braucht Glück, um ihn zu schlagen. "

Auf der anderen Seite haderte Nadal ungewohnt oft mit sich und legte sich sogar mit Break vor im zweiten Satz nach einer Verwarnung mit der Stuhlschiedsrichterin an. Der Knackpunkt in diesem Durchgang, denn Nadal ließ Thiem in der Folge wieder rankommen und gab den Satz noch ab.

Im dritten Satz kämpfte sich der Mallorquiner zwar wieder ins Match und entschied diesen mit 6:4 für sich, den Turnaround konnte der allerdings nicht mehr schaffen. Auch im vierten Satz hatte Thiem im Tiebreak das bessere Ende für sich und verwandelte nach über 4:10 Stunden seinen dritten Matchball.

Thiem mit positiver Bilanz gegen Zverev

Damit wird Roger Federer auch nach diesem Turnier alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger (20) vor Nadal (19) bleiben. Der Schweizer hat sogar die Chance, diese Bilanz auszubauen. Er trifft im ersten Halbfinale am Donnerstag (live auf Eurosport 1 und im Eurosport Player) auf Novak Djokovic.

Im zweiten Halbfinale kommt es zum insgesamt neunten Aufeinandertreffen zwischen Thiem und Zverev, dem der Österreicher bereits entgegenfiebert:

" Wir sind gute Freunde. Ich freue mich, dass er sein erstes Grand-Slam-Halbfinale spielt. Wir werden beide unser Bestes geben. "

Thiem hat mit 6:2 eine positive Bilanz gegen Zverev.

