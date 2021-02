19. Sieg in Folge: Medvedev kocht Kumpel Rublev ab

In zu tiefe Frustration wollte sie aber nicht verfallen. "Die Sonne wird auch morgen wieder aufgehen", sagte die 24-Jährige, die die Nummer eins der Welt bleiben wird: "Es war einfach nicht mein Tag."

Und so sehen die Zuschauer, die nach dem Ende des fünftägigen Corona-Lockdowns am Donnerstag wieder in den Melbourne Park zurückkehren, wie Überraschungsfrau Muchova gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady um den Einzug ins Finale kämpft.