Vor dem Lockdown waren 30.000 Zuschauer täglich auf der Anlage erlaubt, was rund 50 Prozent der eigentlichen Kapazität ausmachte.

Der erneute Lockdown war am Freitag wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne verhängt worden.