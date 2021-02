Auch für Hanfmann kam am Dienstag das allerdings weniger überraschende Turnieraus mit einem 3:6, 3:6, 4:6 gegen den starken Russen Andrej Rublew.

Zuvor waren bei den Frauen schon Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund gescheitert, einzig Mona Barthel (Neumünster) hatte am Dienstag noch die Chance, ein Zweitrundenticket zu ergattern. Bei den Männern war am Montag bereits Cedrik-Marcel Stebe an seiner Auftakthürde hängengeblieben, Alexander Zverev (Hamburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) schlugen ihre ersten Kontrahenten.