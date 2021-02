Eurosport-Experte Boris Becker war mächtig angetan von Daniil Medvedev - und das lag nicht nur an dem, was der 25-Jährige gute zwei Stunden lang auf dem Platz gegen Stefanos Tsitsipas gezeigt hat.

"Daniil hat so eine charmante Intelligenz. Wie er mit diesem Pokerface in bestem Englisch nach so einem emotionalen Match diese Fragen beantwortet", schwärmte der sechsfache Grand-Slam-Turniersieger.

Das war nicht immer so. Legendär die Szenen bei den US Open 2019, als Medvedev das Publikum provozierte, verhöhnte, lächerlich machte .

Ganz so vergiftet wie in New York ist das Verhältnis zwischen dem Tennisprofi und den Tennisanhängern in Melbourne nicht, doch auch bei den Australian Open steht Medvedev nicht im Verdacht, Publikumsliebling zu sein.